Società di consulenza palermitana omaggia siti web e piani strategici aziendali per fronteggiare la crisi

Delle vere e proprie misure anti-crisi quelle lanciate da CPW Italia, società di consulenza alle imprese con sede a Palermo, Roma e Milano, che sviluppa e fornisce consulenza tributaria, legale, finanziaria, di sviluppo tecnologico, d’Immagine e Marketing. E' innegabile che il coronavirus stia mettendo a dura prova la nostra economia, ma CPW Italia non lascia sole le imprese del territorio e in un momento così difficile vuole dimostrare vicinanza alle aziende italiane che non si arrendono.

“Abbiamo deciso di omaggiare ogni azienda iscritta al registro delle imprese in Italia, che farà richiesta ai nostri uffici, di un sito web o di un piano strategico aziendale – afferma Tommaso Di Matteo, AD di CPW Italia – non possiamo farci sopraffare dal pessimismo, ed è in circostanze come queste che occorre lavorare il doppio e saper gettare il cuore oltre gli ostacoli per vincere la sfida”. Per accedere alla campagna da noi promossa scriveteci alla mail info@cpwitalia.it o scriveteci nella livechat del nostro sito www.cpwitalia.it mettendo come oggetto 'misure anti-crisi CPW Italia'. Siamo certi che insieme possiamo rialzarci, e nel nostro piccolo questo dono è ciò che possiamo offrire, con la speranza di tornare a splendere.