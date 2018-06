Social media ed etica per raggiungere il successo imprenditoriale: due giornate di formazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nati come strumento per connettere le persone, si sono presto rivelati strumento indispensabile per le aziende e gli imprenditori: in altre parole oggi, per affrontare le sfide del mercato globale bisogna essere social. Proprio per questo, per dare una risposta concreta, fatta di azioni pratiche studiate e calibrate non tanto dai ‘soliti’ guru del web, quanto piuttosto da imprenditori e manager che hanno testato sulle loro aziende l’efficacia di una pagina Facebook o Twitter o Linkedin, OSM Value, società palermitana che si occupa di formazione etica d’impresa, ha scelto di dedicare due giornate di formazione alla “Social Media Strategy”.

“Sono sempre di più le aziende che oggi aprono una pagina su un social così perché tanto tutti ce l’hanno, ma non comprendono il vero potenziale di questa azione - spiegano i fondatori di OSM Value, Anna Aulico, Marco Merlino e Gaetano Seminara -. Spesso i piccoli imprenditori, poi, pensano che i social per funzionare bene, per attirare clienti o far conoscere prodotti e servizi, necessitino di investimenti economici importanti, non alla loro portata. Ma non è così, o meglio, non lo è necessariamente. Ci sono alcune regole pratiche, leggi non scritte del mondo social che possono essere usate con profitto anche dal titolare di una piccolissima azienda”.

Dalla creazione della pagina aziendale, ai sistemi di promozione fino alla creazione dei contenuti nei due giorni di classe di studio organizzati da OSM Value per giovedì 21 e venerdì 22 giugno presso l’hotel Casena dei Colli (Via Villa Rosato, 20 - Palermo) si parlerà di come usare i social network in maniera etica per raggiungere il successo. Info: http://www.osmvalue.com