"Italcementi, sit-in di protesta all'assessorato Energia e Rifiuti"

"In qualità di responsabile provinciale Udc dipartimento Economia e Finanza, guidero' la delegazione Italcementi al sit-in di protesta presso l'Assessorato Energia e rifiuti di viale Campania,affinche' la Politica sia risposte concrete al rischio chiusura dello stabilimento di Isola delle Femmine e la conseguente perdita del posto di lavoro da parte degli operai che vi lavorano. Si trattera' di una pacifica dimostrazione di protesta che riesca nell'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica e la Presidenza della Regione. Per una firma non si possono mettere a rischio il lavoro degli operai e dell'indotto,nonché a rischio l'economia ad Isola delle femmine".

Marco Guccione, resp. provinciale Ufficio dipartimento Economia e Finanza.