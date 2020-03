Via a 31 licenziamenti alla Sirti, lavoratori in assemblea per due ore

Un'assemblea retribuita di due ore - rigorosamente all'aperto, nell'area industriale di Carini - dei lavoratatori della Sirti dopo che l'azienda mercoledì scorso ha confermato il licenziamento di 764 dipendenti su un totale di 2.740, di 31 su 147 in città.

“Abbiamo subito detto ai lavoratori in assemblea di mantenere la distanza di sicurezza – dicono Francesco Foti, della Fiom Cgil Palermo, e Giuseppe Romano e Giuseppe Calascibetta, Rsu Fiom Cgil Palermo – e in un momento complicato in Italia per l'emergenza coronavirus, l'azienda ha continuato per la sua strada con la richiesta di licenziamento, respinta in toto dal sindacato, che ha chiesto al Mise di intervenire. La conferma dei licenziamenti arriva dopo che nel maggio scorso era stato siglato un accordo al ministero che prevedeva, per la crisi economica dell'azienda, contratti di solidarietà e tutela dei posti di lavoro. Contratti che per molti lavoratori del nostro sito hanno avuto un impatto negativo sul salario tra i 110 e i 300 euro al mese”.

I sindacalisti aggiungono poi che “31 esuberi in città non li possiamo accettare e chiediamo che l'accordo che si firmerà sia distribuito in maniera equa per i lavoratori e che non venga penalizzato nessun sito. Adesso attendiamo di coordinarci con le altre sedi per le 4 ore di sciopero. Ed esprimiamo la nostra solidarietà non solo alle lavoratrici e ai lavoratori di Sirti del Nord Italia, per la grave situazione che stanno vivendo, ma a tutta la popolazione di quelle zone”.