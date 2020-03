Sicurezza alimentare, Ugcons: "A Palermo la salute dei consumatori a rischio e prezzi alle stelle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Abbiamo ricevuto svariate segnalazioni da parte di consumatori preoccupati a causa della vendita di prodotti scaduti in alcuni supermercati di Palermo, dove nel banco frigo si trovano prodotti prossimi alla scadenza ed in cattiva conservazione, se non addirittura prodotti già scaduti”. A denunciarlo è l’Ugcons di Palermo, l’associazione dell’UGL a tutela dei consumatori. “Quanto accaduto lo riteniamo un attentato alla pubblica salute, richiediamo maggiori controlli nella filiera alimentare in particolare da parte dei Nas, il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri - dichiara Ugcons - urge una verifica costante della qualità dei prodotti che giungono al dettaglio e poi sulle tavole dei consumatori, gli stessi continuano a segnalarci come se non bastasse un aumento ingiustificato dei prezzi al dettaglio, fattore che riteniamo deplorevole già da noi comunque denunciato lo scorso 27 marzo, le riteniamo azioni di puro sciacallaggio, è un fenomeno sempre più crescente, bisogna reprimere sul nascere tali fatti con una serie di controlli serrati a tutela di noi tutti nessuno escluso”.