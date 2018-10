La Sicilia è la Regione italiana più amata dai turisti stranieri nel 2018. L'importante riconoscimento è arrivato dal Ttg Travel Experience - la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo - in corso a Rimini, dove l'Isola ha un proprio stand allestito dall'assessorato regionale al Turismo.

Il premio, assegnato nell'ambito della terza edizione di 'Italia Destinazione Digitale', è legato ai risultati delle ricerche che si basano su dati raccolti in tempo reale dal web, sugli oltre tredici milioni di recensioni analizzate. "E' la conferma - evidenzia il presidente della Regione Musumeci - che le politiche messe in campo dal nostro governo in materia di turismo si stanno rivelando vincenti. Anche i dati trimestrali di Bankitalia, relativi ai visitatori stranieri, confermano un trend in forte crescita, rispetto allo scorso anno. Un'analisi che testimonia come il brand Sicilia sia quanto mai appetibile nel panorama turistico internazionale".