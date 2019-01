Sicilia: prezzi del mattone in calo, ma crescono gli affitti

Giù i prezzi per l’acquisto delle case, su quelli degli affitti. È questo, in estrema sintesi, il quadro del mercato immobiliare siciliano restituito dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, relativo al quarto trimestre del 2018.

I canoni di locazione evidenziano, su base annuale, un incremento in tutte le maggiori città dell’Isola a eccezione di Palermo, Agrigento e Messina. Per affittare un bilocale di 60 mq a Palermo sono necessari circa 400 euro al mese, con un prezzo al metro quadro di 6,67 euro: nel capoluogo di regione il mercato è rimasto sostanzialmente stabile (-0,2% in un anno).

La crescita maggiore si registra a Ragusa, dove l’aumento in dodici mesi è stato del 10,6% (5,76 euro al mq), seguita da Siracusa (+9,9%, 6,87 euro/mq). Sul gradino più basso del podio si piazza Caltanissetta che, nonostante l’aumento del 6,9% rispetto al 2017, rimane comunque la località più economica per gli affitti con i suoi 4,72 euro/mq. Crescita più bassa per Catania (+3,8%), che si conferma tuttavia la città più cara in cui affittare un immobile (7,35 euro/mq).

Per quanto riguarda le vendite, a livello regionale si registra invece una frenata, con i prezzi delle case che scendono del 2,9%. Solo a Siracusa (+0,1%) il mercato è rimasto stabile: a soffrire di più sono Ragusa (-7,6%), Caltanissetta (-7,2%) e Agrigento (-6,5%).

A Palermo il calo rispetto a dicembre 2017 è del 2,3%, anche se il capoluogo risulta ancora la località più cara dell’intera regione (1.414 euro/mq). Subito dietro Catania con i suoi 1.342 euro/mq, nonostante la città etnea faccia registrare la frenata più consistente (-3,9%). Le più economiche sono Caltanissetta (843 euro/mq) e Trapani (940 euro/mq): prezzi ben al di sotto della media nazionale, dove per un metro quadro si calcola una spesa di 1.883 euro.