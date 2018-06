Sicilia Digitale a rischio fallimento, la Fiom: “Buco da 50 milioni di euro"

Sicilia Digitale, la partecipata che gestisce il sistema informatico dell'amministrazione regionale, è a rischio fallimento. A lanciare l'allarme per i lavoratori è la Fiom rinnovando la richiesta di incontro con l'assessore Armao. “I timori di un buco da 50 milioni di euro e la conseguente possibilità di un fallimento - afferma Francesco Foti, segretario provinciale di Fiom Cgil - stanno destando enorme allarme tra i dipendenti, spaventati per il loro futuro. C'è bisogno di un immediato chiarimento. Chiediamo che non siano i lavoratori a essere penalizzati per errori gestionali dovuti a chi ha guidato la società”.

Nei giorni scorsi la Fiom aveva chiesto un incontro con l'assessore Gaetano Armao per discutere dell’applicazione del contratto e degli inquadramenti dei lavoratori di Sicilia Digitale. “A questo punto, l'incontro - aggiunge Foti - è necessario per discutere della situazione complessiva della società”. Nella richiesta avanzata all'assessore, la Fiom denunciava diverse segnalazioni su disfunzioni organizzative all’interno della partecipata, dovute anche a scelte discrezionali, penalizzanti per parte del personale: assegnazioni di livelli retributivi superiori a parità di mansioni, mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, nonostante sentenze vinte dai lavoratori. “All’incontro - aggiunge Foti – dobbiamo anche chiedere in che modo la società intende affrontare la condizione di precariato degli oltre 30 lavoratori in somministrazione: alcuni di loro si trovano in questa condizione da più di otto anni. Alcuni contratti sono in scadenza a giugno, altri a ottobre”.