Dall'illuminazione ai complementi d'arredo: Mazzola Luce, gusto e qualità senza tempo

Lampade, applique, faretti ma anche quadri e ventilatori. Un vero e proprio tempio dell’illuminazione (e dei complementi d'arredo) fa capolino nel cuore di Palermo. Al civico 27 di via Paolo Paternostro, Mazzola Luce è il punto di riferimento in città per l’illuminazione e anche per l’arredamento d'interni.

E’ dal 1970 che Mazzola Luce segue i trend di mercato comandato da un’unica filosofia: arredare le case con gusto, raffinatezza ma soprattutto qualità. Uno showroom con sette vetrine su strada, ad un passo dal Teatro Politeama (e ancora oggi quella di via Paolo Paternostro resta la sede esclusiva di Mazzola), un sito internet riconosciuto in campo nazionale anche da enti accreditati.

Le trasformazioni nel mondo degli interni, negli anni, hanno infatti portato lo storico showroom a sposare nuovi stili. Non più esclusivamente illuminazione ma arredamento a 360 gradi. Fino all’approdo nel mondo digitale. Un e-commerce, raggiungibile attraverso l’indirizzo www.mazzolaluce.com, che in pochi anni ha registrato numeri e successi importanti. Gradimento, quest’ultimo, espresso anche attraverso le numerose recensioni pubbliche sui social network, tra Facebook e Google.

Mazzola Luce, tra le altre cose, è stato uno dei primissimi negozi siciliani ad avere un e-commerce valido e affidabile che, oltre ad essere apprezzato dai clienti, gode dell’affiliazione Aicel (Associazione Italiana Commercio Elettronico), il sigillo SonoSicuro, il sigillo Netcomm (Consorzio del Commercio Digitale Italiano) e l'attestato come “Migliori d’Italia” dell’Itqf (Istituto Tedesco Qualità e Finanza) e La Repubblica Affari e Finanza.

Magazzino, punto vendita e sito e-commerce sono in costante comunicazione. Attraverso il sito è infatti possibile consultare i tempi di consegna e le quantità effettive di ciascun prodotto. Ogni prodotto, ad elevati standard qualitativi e con un ottimo rapporto qualità prezzo, gode di certificazioni elettriche e di cinque anni di garanzia gratuita offerta sia in negozio che per gli acquisti online. Non solo in questo periodo, inoltre, è garantita assistenza prima, durante e dopo l’acquisto sia tramite e-mail o telefono che attraverso una chat in tempo reale. Sono centinaia i prodotti mandati con spedizione espresse con corriere Ups, Brt o Tnt, tutte garantite ed assicurate con ottimi imballaggi a prova d'urto così da ridurre disagi ai clienti.

Esperienza da oltre 45 anni nel campo dell’illuminazione, dedizione, lavoro di squadra sono le parole chiave del successo. Mazzola Luce, sin dalla sua apertura, ha infatti voluto soddisfare e assecondare le richieste dei suoi clienti talvolta anticipando persino le ultime tendenze nel campo dell’arredamento. Fiere nazionali e internazionali alla costante ricerca della novità, della chicca da portare a Palermo, ma soprattutto del buon gusto altra grande caratteristica dello showroom. Cura dei dettagli, puntualità delle spedizioni, ma soprattutto il continuo gradimento dei clienti che soddisfatti lasciano le loro recensioni sui social network sono così la prova del successo.

Redazionale sponsorizzato