Il “Black Friday” diventa “weekend” al Conca D’Oro

Comincia ufficialmente il conto alla rovescia per il “Black Friday”. Al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, è tutto pronto per fare acquisti usufruendo di offerte vantaggiose. Si comincia il venerdì nero, 29 novembre, e si continua sabato 30 novembre e domenica 1 gennaio. Tre giorni dedicati allo shopping a prezzi ribassati. Il “Black Friday” è un evento d’importazione americana che si è diffuso, ormai, in tutto il mondo e coincide con il venerdì successivo al “Giorno del Ringraziamento”.

Un’occasione per anticipare gli acquisti dei regali di Natale e per accaparrarsi prodotti dal prezzo proibitivo che potranno essere acquistati a meno. Al centro commerciale Conca D’Oro sarà possibile usufruire di saldi particolari che raggiungono anche il 70%.