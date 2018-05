I lavoratori Tmb tornano a protestare: altre 4 ore di sciopero

Prosegue lo sciopero alla Tmb, azienda partenopea che per conto di società come Tim, Telecom, Vodafone si occupa da anni in Sicilia della manutenzione e installazione di impianti elettrici. I lavoratori palermitani, dopo aver incrociato le braccia venerdì scorso, oggi sciopereranno per altre quattro ore. Chiedono di ricevere il pagamento degli stipendi arretrati: mancano all'appello due mensilità.

“L'azienda nel pomeriggio di venerdì ha provveduto a inviare avere un acconto dello stipendio e si è impegnata a saldare il restante 30 per cento entro mercoledì – dicono i segretari Fiom Cgil di Palermo e Catania, Francesco Foti e Nunzio Cinquemani - ma ancora non è stata fissata la data dell'incontro per risolvere le diverse questioni che abbiamo posto. Quindi si è stabilito di fare altre 4 ore di sciopero, più blocco straordinario e blocco ore viaggio, in attesa di risposte”.

L'azienda avrebbe inviato delle lettere di contestazioni ritenute “infondate” dal sindacato oltre a decire trasferimenti di sede che la Fiom contesta. A fine marzo i sindacati sono riusciti a stoppare l’ipotesi di riduzione del 70 per cento del personale annunciata nelle sedi siciliane.