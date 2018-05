Sciopero dei portuali sospeso: "Fissato incontro fra le parti, attendiamo l'esito"

La protesta contro la scelta di alcuni armatori di gestire in proprio le attività di carico e scarico merci nei porti era in programma dal 3 al 5 maggio. In vista di un confronto con la compagnia Caronte & Tourist - fissato per il prossimo 8 maggio - i sindacati l'hanno sospesa