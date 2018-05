Passante ferroviario, scatta sciopero di otto ore: lavoratori della Sis in corteo

Lunedì sciopero di otto ore al cantiere del passante ferroviario e corteo degli operai Sis, a partire dalla 9, dalla stazione Notarbartolo alla sede dell'assessorato Infrastrutture in via Leonardo Da Vinci. La decisione arriva altermine di un'assemblea tra le sigle Feneal, Filca e Fillea e i lavoratori.

"L'azienda - spiega i sindacati in una nota - nei giorni scorsi ha dato il via alla procedura per il licenziamento di tutti i lavoratori occupati nel cantiere, motivandola con il recesso contrattuale avviato nei confronti della committente. La procedura di licenziamento sta per concludersi: il 24 maggio è previsto l’ultimo incontro presso l’ispettorato del lavoro". I sindacati sono preoccupati e chiedono un incontro con l'assessore Marco Falcone per discutere della vertenza.

“Contestiamo - dichiarano i segretari generali di Feneal, Filca e Fillea Ignazio Baudo, Paolo D'Anca e Francesco Piastra – la decisione della Sis, che causerebbe i licenziamenti e un grave pregiudizio per le prospettive di sviluppo della città. All'assessore chiediamo di discutere della situazione determinatasi nell’opera e di conoscere quali iniziative intenderà assumere la Regione al fine di scongiurare i licenziamenti e la chiusura del cantiere”.