Tutto il Mercato in una fresh box, prodotti freschi col servizio a domicilio di Sanlorenzo

Come “le mistery box” di Masterchef, ma con prodotti freschi direttamente a casa e per tutta la famiglia. Sono le nuove fresh box di Sanlorenzo Mercato che, in questo periodo di quarantena, ha deciso di contribuire all’impegno collettivo a non uscire di casa per limitare i contagi, ma in questo caso senza rinunciare a cibi freschi, buoni e genuini.

In un momento in cui tante famiglie subiscono i disagi del dover uscire di casa mettendo a rischio la propria salute o facendo le file al supermercato, Sanlorenzo Mercato mette a disposizione le sue box, sempre diverse ogni settimana, in cartone riciclabile e con taglie da scegliere, che racchiudono i migliori prodotti da filiera garantita disponibili al momento, secondo stagionalità e disponibilità dei fornitori. Un supporto dunque per chi, in questa situazione di difficoltà, cerca il più possibile di mantenere almeno delle buone abitudini alimentari, nel pieno rispetto di tutte le normative ministeriali.

Ogni settimana una fresh box diversa, con un bouquet di prodotti differenti: dallo sgombro o le orate agli hamburger di scottona, il tritato scelto, il pollo, le verdure di stagione come i broccoletti o i carciofi, ma anche arance di Ribera, fragole di Marsala, le erbe aromatiche degli orti locali, le uova biologiche del territorio, le farine da mulini regionali e di grani autoctoni e fino al vino biologico in box da 3 litri, tutto da fornitori siciliani. Una selezione accurata da cui ciascuno può partire per immaginare le più svariate ricette per tutta la famiglia, con le linee guida di un’alimentazione sana ed equilibrata, con il giusto mix di nutrienti.

Ma non solo. Di settimana in settimana, alla fresh box viene associato – a scelta – un prodotto speciale della tradizione, legato al periodo o a un determinato territorio. Così per esempio sotto le vacanze pasquali è stata disponibile la cassata fresca, fatta nel laboratorio di pasticceria del mercato a posta per il delivery; e in queste settimane arrivano anche i cannoli di Piana degli Albanesi con le scorze originali e la ricotta fresca del territorio.

Promuovere e mantenere uno stile di vita sano e un’alimentazione varia, da sempre tra gli obiettivi di Sanlorenzo Mercato, appare in questo momento tanto più importante, per contrastare lo stravolgimento delle normali abitudini alimentari e i rischi di una routine troppo sedentaria.

Attraverso i canali ufficiali di Sanlorenzo Mercato (sui social e su sanlorenzomercato.it), ogni settimana verranno pubblicate le fresh box disponibili, da prenotare per il domicilio in una grande area del territorio di Palermo città. Si tratta di un servizio a numero limitato, per garantire la freschezza e la qualità del prodotto. Tutte le informazioni sono disponibili attraverso la linea diretta del servizio clienti 3358359556, che risponde tutti i giorni dalle 10.00 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

