Buon cibo e nuove tecnologie si fondono: nasce Sanlorenzo Lumsa digital hub

Etichette digitali intelligenti che tracciano la provenienza di ogni alimento, tablet e smartphone per acquistare con un click, sistemi di riconoscimento visivo in grado di consigliare i migliori prodotti sulla base delle preferenze e abitudini, botteghe virtuali che diventano una vera e propria interfaccia tra produttore e consumatore: sono solo alcuni dei potenziali scenari, non troppo avveniristici, del settore agroalimentare, mercato in continua evoluzione e vero gancio per l’intera economia siciliana e non solo. Da una partnership tra Digital Magics Palermo, Lumsa Università, Bnl e Sanlorenzo Mercato nasce allora Sanlorenzo Lumsa Digital Hub, incubatore verticale che dà supporto alle giovani startup che operano in particolare nel settore agroalimentare.

Sanlorenzo Lumsa Digital Hub è uno spazio a Sanlorenzo Mercato, che consente la collaborazione tra digital magics Palermo e i partner industriali per creare, condividere e accelerare l’innovazione. Obiettivo comune è lo sviluppo di un open space dove tecnologia, innovazione, aziende e persone si incontrano per affrontare le sfide digitali di tutti i player della filiera agroalimentare sul versante dell’innovazione digitale.

L’hub a Sanlorenzo Mercato diventa così il luogo fisico dove le startup possono testare le proprie tecnologie innovative collaborando con i partner industriali e le aziende del network, entrando progressivamente nel mercato di riferimento grazie alla continua attività di mentorship e tutoring. Un supporto concreto alle imprese nell’innovazione dei processi, servizi, prodotti aziendali grazie alle tecnologie delle startup. In questo modo, da un lato, le aziende hanno la possibilità di monitorare costantemente il mercato alla ricerca di realtà innovative da inserire in azienda; dall’altro, le startup che sviluppano nuove idee ad alto potenziale di crescita, possono cambiare le modalità di fruizione, produzione, consumo e vendita dei processi.

“Risposte nuove - sottolinea Dario Mirri, amministratore unico di Sanlorenzo Mercato - per domande antiche: anche l’agroalimentare vira verso il digitale, con nuove esigenze che partono dal consumatore e risalgono l’intera filiera fino ai produttori diretti. Chi opera in questo settore ha il dovere di tenere il passo dell’innovazione e Sanlorenzo Mercato vuole stare in prima fila: un luogo dove queste risposte prendono vita, si mettono in gioco e diventano valore condiviso per la comunità”.