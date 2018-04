Sede Cofcommercio a San Cipirello, Di Dio: "Vogliamo essere punto di riferimento per le imprese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata aperta la sede di Confcommercio a San Cipirello, in via Mannino 3. All'inaugurazione sono intervenuti la presidente di Confcommercio palermo Patrizia Di Dio, il direttore Vincenzo Costa, il delegato di zona Luca Giammalva e il collaboratore per il settore agricolo Salvatore Di Lorenzo. I nuovi uffici saranno un punto di riferimento per il territorio dell'entroterra palermitano, in particolare, per i comuni di san Giuseppe Jato, Camporeale, Roccamena, frazione di Grisì e Piana degli Albanesi.

"Riteniamo fondamentale la nostra presenza anche all'interno della provincia per creare le condizioni ottimali di supporto e sviluppo del nostro territorio, ricco di risorse e prodotti tipici che sono sempre più richiesti - spiega Patrizia Di Dio -. Come associazione vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per le imprese e gli operatori del commercio che potranno usufruire di tutta una serie di servizi che come Confcommercio possiamo offrire".