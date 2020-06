Sale bingo, l'allarme: "Oltre 1.500 lavoratori siciliani fermi dall'inizio del lockdown"

"Qualche novità sembra giungere sul fronte sale bingo, secondo quanto previsto dall'ultimo Dpcm in vigore a partire dal prossimo 15 giugno, infatti, il Governo Nazionale demanda alle regioni la possibilità di potersi determinarsi sulla riapertura dalle sale gioco". Inizia così la nota firmata dal sindacato Fisascat Palermo Trapani sulla riapertura delle sale bingo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Al presidente della Regione - prosegue la nota - rassegnamo la richiesta degli oltre 1500 lavoratori siciliani del settore fermi dall'inizio del lockdown. Richiamando lo slogan "Il lavoro non è un gioco" lanciato nel corso del flasmob che abbiamo organizzato giorno 22 maggio scorso, i lavoratori hanno chiesto a gran voce di tornare a lavorare. Di fatto - continua la sindacalista - la riapertura delle sale consentirebbero da un lato di far tornare per l'appunto a lavoro centinaia di addetti del settore, dell'altro sarebbe occasione contrastare l'illegalità nel settore. Lanciamo pertanto un nuovo appello al Presidente della Regione affinchè possa positivamente determinarsi per far riavviare l'attività delle sale a partire già da lunedì 15 giugno"