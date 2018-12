Saldi invernali al via il 2 gennaio: una famiglia su due farà acquisti, 208 euro la spesa media

Una famiglia su due acquisterà durante i saldi invernali, che quest'anno partiranno il 2 gennaio, e spenderà circa 208 euro. Un dato in leggera crescita rispetto agli sconti 2018: vendite su del 3,6 per cento. In crescita anche il numero delle famiglie di Palermo e provincia che faranno shopping: in questo caso l'incremento è del 4,4 per cento. In totale in città saranno 124.900 le famiglie ad approfittare delle promozioni, con una spesa di 26 milioni di euro, mentre nell’intera provincia le famiglie saranno 236.500, con un giro di affari di 49 milioni di euro. Queste le proiezioni di Federconsumatori Palermo.

Stime non facili in quanto i dati sono stravolti dall’avvento del Black friday - che quest'anno ha registrato un incremento dell’8,7% - e dal fatto che già dalla fine di novembre i negozi hanno applicato sconti, con percentuali da saldi inoltrati. La decisione di anticipare i saldi al 2 gennaio è stata accolta tra le polemiche. In particolare è stata Confcommercio a trovare "incomprensibile" la decisione presa dall'assessore regionale.

"E' stata tardiva - afferma il presidente di Federconsumatori Palermo Lillo Vizzini - e scarsamente divulgata ai consumatori siciliani, creando malumori tra gli operatori. In ogni caso, tra sms, telefonate e mail ai clienti, le vendite a saldo, con sconti anche sino al 40%, avvengono già da tempo. D’altronde la normativa regionale li ha praticamente liberalizzati: basta solo non pubblicizzarli prima dell’avvio ufficiale”.