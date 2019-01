Saldi invernali più sicuri: guardie giurate nei negozi nel primo weekend di sconti

In occasione del primo weekend di saldi invernali, Confcommercio Palermo in collaborazione con Mondialpol security Spa “Campagna Group” offrirà ai commercianti un servizio di vigilanza privata. Le guardie giurate, in vista del grande afflusso di potenziali clienti, saranno presenti all’interno dei negozi di via Ruggero Settimo e via Maqueda per scoraggiare i furti.

“Desideriamo offrire un servizio di vigilanza dedicata, così come da tempo esiste nei grandi centri commerciali. Le guardie giurate - spiega il presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio - entreranno nei vari negozi per accertarsi con i titolari che tutto si svolga regolarmente. Concluso questo primo esperimento sarà importante ricevere, da parte di associati e non, un riscontro rispetto all’utilità di questa iniziativa, in modo da valutare insieme l’opportunità di organizzare stabilmente questo servizio di ulteriore sorveglianza a beneficio delle attività commerciali e imprenditoriali”.

Commercianti e imprenditori, inoltre, chiamando il numero verde 800.688.555 potranno segnalare anche eventuali episodi di degrado, abusivismo o più in generale pericoli che vengano riscontrati in prossimità delle proprie attività commerciali.