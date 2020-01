VIDEO | Saldi invernali al via, i palermitani in coda tra le vetrine: "Non sono dei veri affari..."

Le opinioni di palermitani e turisti impegnati nello shopping. Gli sconti andranno avanti fino al 15 marzo. Molto severe le regole che i negozianti dovranno rispettare per non incorrere in sanzioni: l'obbligo di indicare il prezzo del prodotto in origine, per esempio, è uno di questi insieme alla percentuale di sconto applicata e al prezzo finale scontato