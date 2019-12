Saldi invernali al via in Sicilia, nel 2020 la caccia all'affare parte un po' in ritardo

La prima caccia all'affare del 2020 partirà con qualche giorno di ritardo rispetto al solito. Quest'anno, infatti, i saldi in Sicilia prenderanno il via solo domenica 5 gennaio - nel 2019 erano iniziati il 2 - e andranno avanti fino al 15 marzo. Rispetto alla data ufficiale di inizio degli sconti invernali, fissata per il 4 gennaio, l'Isola fa eccezione insieme ad altre due regioni italiane: la Basilicata e la Valle d'Aosta.

Sono uguali, invece, e molto severe le regole che i negozianti dovranno rispettare per non incorrere in sanzioni: l'obbligo di indicare il prezzo del prodotto in origine, per esempio, è uno di questi insieme alla percentuale di sconto applicata e al prezzo finale scontato. Per evitare le fregature, il suggerimento per chi sa già cosa vuole comprare approfittando degli sconti è quello di fare una visita preventiva nei diversi negozi interessati per appuntarsi il prezzo di partenza del prodotto e vedere così a quanto, effettivamente, ammonta il risparmio e - soprattutto - se c'è.