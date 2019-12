L'inizio dei saldi si avvicina, al Forum negozi aperti fino a mezzanotte il 2 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il conto alla rovescia in vista dell'inizio dei saldi invernali è cominciato. Per aprire la caccia all'affare infatti manca meno di una settimana. Gli sconti cominceranno giovedì 2 gennaio 2020 e per l'occasione i negozi della galleria del centro commerciale Forum Palermo rimarranno aperti per l’intera giornata, dalle 9 fino alla mezzanotte. In Sicilia prendono il via proprio il 2 con qualche giorno di anticipo rispetto alle altre regioni d’Italia, un appuntamento irrinunciabile per chi vuole acquistare a prezzi scontati. Sono infatti varie le tipologie merceologiche, presenti all’interno del centro commerciale, sulle quali i numerosi visitatori potranno puntare l’attenzione: dall’elettronica all’oggettistica, dall’abbigliamento agli accessori, dai gioielli ai giocattoli, dai prodotti per il corpo e la bellezza agli oggetti per la casa.

E per rendere ancora più interessante e gradevole la corsa agli acquisti post natalizi Forum Palermo ha pensato anche allo svago. Bambine e bambini potranno assistere, in compagnia dei propri genitori, a degli spettacoli itineranti che si svilupperanno all’interno della galleria del centro commerciale. Per i corridoi e le piazze si potranno ammirare giocolieri, ventriloqui, due Slinky (il pupazzone a forma di tubo noto per i suoi divertenti contorsionismi) e una numerosa rappresentanza di personaggi legati al romanzo Il meraviglioso mondo di Oz.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.