I saldi partono a rilento, Confcommercio: "Il via è coinciso con la prima domenica di ferie"

Partenza a rilento per i saldi estivi in Sicilia. Sull'Isola la stagione degli sconti si è aperta ufficialmente ieri, prima vera giornata di caldo. "Forse far coincidere la prima giornata di saldi - afferma la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio - con la prima vera domenica di ferie estive non è stato il massimo, tuttavia in base ai flussi di oggi dovremmo registrare una parziale tenuta rispetto al primo week end di saldi estivi del 2017”.

La Sicilia è stata la prima regione italiana a partire, seguita a ruota dalla Basilicata, mentre in tutte le altre regioni si comincerà sabato 7 luglio. “I saldi - aggiunge Patrizia Di Dio - sono stati anche viziati da alcune promozioni iniziate da settimane in considerazione della stagione negativa dal punto di vista climatico. Va anche detto che l’anno scorso il primo giorno di saldi fu un sabato dunque il primo bilancio fu fatto su due giorni. Riteniamo che ci sarà un recupero già a partire da lunedì e per tutta la settimana e che un primo vero bilancio si possa fare l’altro lunedì, dopo otto giorni”.

Le previsioni del Centro studi di Confcommercio indicano che nell’Isola saranno interessate dai saldi circa 2 milioni di famiglie e che ogni famiglia spenderà in media 150 euro rispetto ai 230 di media nazionale, con una spesa pro capite di circa 65 euro, contro i 100 euro di media nazionale, per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo. In Sicilia si stima un giro d’affari di 300 milioni di euro e le previsioni sono al massimo di sostanziale tenuta dei dati dello scorso anno, probabilmente con leggerissimi segni negativi.