Saldi estivi al via in Sicilia, circa 30 milioni di euro il giro d'affari a Palermo e provincia

Saldi estivi al via in Sicilia il primo luglio. Secondo le proiezioni di Federconsumatori quest'anno una famiglia su due di Palermo e provincia approfitterà delle vendite scontate, circa 246.350 famiglie. La spesa sarà mediamente di 122 euro. Il giro complessivo di affari di circa 30,05 milioni di euro. A detta dell'associazione, l’irrompere delle torride temperature estive, che si sono fatte attendere, dovrebbe dare una scossa alle vendite e far ben sperare in una boccata di ossigeno per il settore. L’andamento dovrebbe registrare un leggero incremento rispetto al volume di acquisti scontati del 2018: +4%. Al contrario, le basse temperature e le piogge persistenti hanno notevolmente rallentato gli acquisti primaverili. Ed è per questo che da maggio i negozianti propongono promozioni e sconti.

“Ancora una stagione - evidenzia il presidente di Federconsumatori Palermo Lillo Vizzini - di saldi con luci e ombre. D’altronde, non c'è da sorprendersi se la fiducia delle famiglie sulle prospettive economiche future non migliora” continua Vizzini. “Dai dati della disoccupazione all'andamento del potere di acquisto e all’incremento del numero dei poveri, i cittadini non intravedono ancora grandi spiragli di evidenti miglioramenti. È evidente, quindi, che per poter scrivere la parola fine a questo inesauribile periodo di crisi occorrono iniziative di rilancio, quale prospettive certe di reddito e futuro per i tanti giovani e meno giovani in cerca di occupazione”.