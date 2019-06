Tutto pronto per i saldi: a Palermo si spenderà quasi la metà della media nazionale

Ci siamo. Tutto pronto per i saldi estivi, che in Sicilia partiranno domani e si concluderanno il 15 settembre. Nell'Isola, la corsa agli acquisti scontati scatta in anticipo rispetto ad altre regioni d'Italia dove, a eccezione di Campania e Basilicata, si dovrà attendere fino a sabato 6 luglio.

Secondo i dati della Federconsumatori Palermo, una famiglia su due approfitterà dei saldi per acquistare a prezzi scontati. Stiamo parlando di circa 246.350 famiglie, che spenderanno mediamente di 122 euro. Il giro complessivo di affari dovrebbe attestarsi a circa 30,05 milioni di euro. L’andamento dovrebbe registrare un leggero incremento rispetto al volume di acquisti scontati del 2018: +4%.

La media stimata a Palermo per gli acquisti delle famiglie, tuttavia, è quasi la metà di quella calcolata a livello nazionale da Confcommercio: poco meno di 230 euro. Colpa della crisi economica che incide sui consumi. "Le vendite di primavera sono letteralmente saltate - dice Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio - creando una condizione di disastro economico per le imprese: sarebbe legittimo invocare lo stato di calamità per il settore che è fortemente condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda. I saldi estivi valgono circa il 12% dei fatturati dei fashion store. L’auspicio è, quindi, che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare un’effervescenza dei consumi anche se i nostri commercianti possono solo sperare di 'fare cassa', ma non certo di recuperare una stagione mai partita".