Partono i saldi estivi: "Sicilia farà da battistrada dopo la grande 'depressione' da Covid"  

La pandemia ha imposto rigidi protocolli per la prevenzione, utilizzo di presidi e contingentamento del numero dei clienti dentro i punti vendita, ma, anche, nuove regole che incidono su alcune norme del codice del consumo.

"In questi giorni i volontari di Federconsumatori Palermo sono andati in giro per la città, sia per monitorare le intenzioni di acquisto dei consumatori, sia per rilevare come si stanno adeguando i negozianti alla prova dei capi di abbigliamento. Come si evince dalla tabella (nella foto, ndr), il 73,8% li fa provare, solo in pochi casi con alcune limitazioni. Innovativa, per il mercato italiano, la decisione di una catena di negozi di non far provare i capi ma dando al cliente 45 giorni di tempo per decidere se tenere o riportare indietro il bene acquistato" comunica Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo.

Secondo dati Istat, le stime, effettuate con i dati raccolti a giugno 2020, indicano un miglioramento, rispetto al mese di maggio 2020, sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 94,3 a 100,6) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 52,7 a 65,4).

“Dopo la grande depressione da Covid e tre mesi di azzeramento dei consumi, tranne per il settore alimentare, i dati Istat, con l'approssimarsi della partenza dei saldi, potrebbero rappresentare timidi segnali per ripresa del potere di acquisto delle famiglie e dei consumi in generale - continua Lillo Vizzini -. Impossibile, però, fare previsioni sull’andamento dei prossimi saldi estivi; saranno fortemente condizionati da tanti lavoratori che hanno perso il lavoro o che aspettano ancora la cassa integrazione, in pratica dall'impoverimento di tantissime famiglie".

“La regione Sicilia farà ancora una volta da battistrada, partendo con i saldi già il prossimo 1 luglio. In ogni caso, tra sms, telefonate e mail ai clienti, le vendite a saldo, con sconti anche sino al 40%, sono iniziate da tempo, i negozianti hanno quasi tutta la merce dentro e sono in crisi di liquidità" conclude Lillo Vizzini.