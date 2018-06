La Sicilia anticipa gli sconti, l'assessore firma il decreto: saldi estivi dal primo luglio 

Quest'anno la caccia all'affare della stagione estiva inizia prima. I saldi estivi in Sicilia partiranno il 1 luglio e andranno avanti fino al 15 settembre. Lo ha deciso l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, che questa mattina ha firmato il decreto. La decisione è arrivata al termine dell'incontro con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori che si sono espresse a favore dell'iniziativa.

"Abbiamo optato per un anticipo dei saldi - spiega Turano - perché siamo convinti che il provvedimento sia un beneficio per i commercianti e per le famiglie che potranno anticipare qualche spesa fuori programma. E' anche un modo per riuscire ad intercettare i turisti che sceglieranno la Sicilia come meta per le loro vacanze".