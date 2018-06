Apertura fino a mezzanotte e spettacoli per i più piccoli: festa al Forum per l'avvio dei saldi

Spettacoli per intrattenere i bambini mentre i genitori si scatenano fino a tarda sera a fare shopping. Domenica 1 luglio, in occasione dell'apertura ufficiale dei saldi estivi - che quest'anno in Sicilia sono stati anticipati - i negozi del Forum rimarranno aperti dalle 9 fino alla mezzanotte e un circo itinerante si muoverà, dalle 18 alle 22, all'interno dei corridoi e delle piazze coinvolgendo il pubblico con giochi e gag mentre i clown mostreranno le loro doti circensi con tubi animati, hula hop, palle, nastri, musica e balli.

Da quest'anno, inoltre, il centro commerciale ospita nuovi marchi e catene di abbigliamento nazionali e internazionali, da Stradivarius a D- Mail, passando per NYX, Foot Lockers Kids, Pull & Bear, Mac, Aldo, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Bershka e Desigual che è diventato monomarca. L'avvio degli sconti potrebbe essere l'occasione giusta per farci un salto mentre ci si diverte insieme a tutta la famiglia. Magari ci scappa anche l'affare. Che aspettate?