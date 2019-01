Saldi al Conca D’Oro: buoni spesa per chi fa shopping

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Buoni spesa per chi fa shopping. Dopo aver registrato, nella prima settimana di saldi, un segno positivo in termini di presenze rispetto ai numeri dell’anno scorso, il centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea vuole premiare i suoi clienti. Per due weekend: il 12-13 e il 19-20 gennaio al via “Facciamo i buoni”.

Basterà fare acquisti per un valore minimo di 40 euro, per ricevere buoni spesa del valore di 5 e 10 euro. Un regalo che si somma alle percentuali di saldi che, sin dal primo giorno, hanno raggiunto anche il 50 e il 70% sul prezzo di cartellino. A disposizione dei clienti un ampio parcheggio (di cui due aree al coperto), la possibilità di arrivare al Conca D’Oro sfruttando i mezzi pubblici e il baby parking gratuito.