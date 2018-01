Ryanair, ecco i voli Palermo-Manchester: "Posti a partire da 19 euro"

Ryanair ha annunciato oggi alcune nuove rotte estive dall’Italia a Manchester. Saranno operative da giugno 2018. Tra le novità c'è la Palermo-Manchester con due voli a settimana.

"I clienti in viaggio per Manchester - fanno sapere da Ryanair - possono ora approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma Always Getting Better tra cui la tariffa ridotta per il bagaglio in stiva (un bagaglio da 20 chili). Prevista anche una nuova partnership con Erasmus Student Network che offre agli studenti sconti e una piattaforma dedicata per effettuare le prenotazioni".

Così John F. Alborante, marketing manager Italia: “Siamo lieti di annunciare le nuove rotte da Palermo, Cagliari e Treviso per Manchester, operative da giugno 2018, in aggiunta agli incrementi di frequenze su Manchester da Bologna e Napoli. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti a partire da soli 19,99 euro per viaggiare fino ad aprile e prenotabili fino alla mezzanotte di domenica (28 gennaio). Poiché i posti andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli”.