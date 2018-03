Il bar Ciro’s rivive: al suo posto apre i battenti Rosanero Caffè&Cucina

Dove sorgeva lo storico Bar Ciro’s apre i battenti Rosanero Caffè&Cucina. Dopo anni di chiusura, un luogo radicato nella memoria dei palermitani, all’angolo tra via Notarbartolo e via Lo Jacono, torna a rivivere. L'attività, gestita dalla famiglia proprietaria del Bar Rosanero di via Lincoln e di Rosanero VentiSettembre, inaugurerà sabato 3 marzo. Lo spazio è stato rinnovato e ampliato. Ampia l’offerta gastronomica, dalle colazioni gourmet fino alla cena, passando per il light lunch, le pause pomeridiane e l’happy hour tra profumi e sapori mediterranei.

"Pensavamo di aprire prima, alla fine del 2016, ma poi - spiega a PalermoToday Paolo Lo Iacono - abbiamo posticipato la data perchè abbiamo deciso di fare un bel locale, così abbiamo perso un bel po' di tempo ma ne è valsa la pena. Lo stile architettonico scelto unisce il design moderno al calore del legno e il legno aveva bisogno di stagionare".

In cucina lo chef Davide Arnone: il pranzo sarà concentrato su piatti della tradizione siciliana mentre per la sera il locale oropone un menù più sperimentale e gourmet. Fil rouge l’utilizzo di materie prime siciliane, con un’attenzione particolare alle piccole realtà artigianali locali e l’uso di prodotti Presidio Slow Food.

“Tradizione e modernità convivono al Rosanero Caffè&Cucina – raccontano i proprietari – portiamo avanti una storia, quella del Bar Rosanero, che va avanti da quasi 60 anni, in una chiave più dinamica, abbracciando nuovi stili di consumo e mantenendo alta la qualità e l’attenzione per il cliente, da sempre nostro marchio di fabbrica”.

Uno spazio particolare lo avrà anche il caffè grazie alla partnership progettuale con Morettino, volta a valorizzare la tradizione creando nuove esperienze di consumo. Il locale, infatti, fa parte del Morettino Coffee Lab, il progetto che rivoluziona il modo tradizionale di bere il caffè, unendo i metodi di estrazione più diffusi, come l’Espresso, al mondo del caffè filtro, passando per tipologie di preparazione che richiamano i profumi di casa come la Moka. Al Rosanero Caffè&Cucina si potrà quindi selezionare dalla carta dei caffè una delle tre miscele in espresso create da Morettino per Rosanero, oppure esplorare il mondo delle monorigini di Arabica, attraverso una selezione di Specialty Coffee: dal Costarica Tarazzù all’Ethiopia Yirgacheffe, preparate tramite modalità a filtro come il V-60, il Chemex e la French Press, oppure attraverso la tradizionale Moka, da condividere al tavolo.

Gallery