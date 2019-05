"Rompere il soffitto di cristallo”: un corso online per acquisire maggiori competenze e abilità sul luogo di lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Ceipes – Centro Internazionale per la promozione dell'Educazione e Sviluppo, organizzazione internazionale con sede principale a Palermo (http://ceipes.org), ti invita a partecipare al corso di formazione online sul "Soffitto di Cristallo". Il "Soffitto di Cristallo" o più comunemente "Glass Ceiling" indica una situazione in cui l'avanzamento di carriera di una persona in una qualsiasi organizzazione lavorativa o sociale, o il raggiungimento della parità di diritti, viene impedito per discriminazioni di varia natura che si frappongono come barriere insormontabili anche se apparentemente invisibili. Il corso, indirizzato alle donne attive in ambito amministrativo, manageriale e dell'educazione mira ad accrescere competenze in materia di amministrazione e ad acquisire maggiori abilità per risolvere possibili conflitti all'interno del proprio luogo di lavoro. Aiuta, inoltre, a comprendere tecniche di gestione di rabbia e stress tra colleghi e molto altro ancora.

Per partecipare basta seguire questi semplici passi: 1) Iscriviti alla “Ceipes e-learning platform” (CLICCA QUI) tramite un username e una password (una mail di avvenuta iscrizione arriverà alla tua casella mail) 2) Conferma la registrazione cliccando sul link della mail. Una volta iscritta alla piattaforma: 3) Accedi alla piattaforma 4) Seleziona il corso “Breaking the glass ceiling for women administrators” 5) Iscriviti al corso tramite l’opzione “studente” 6) Segui tutte le lezioni scaricando i contenuti in pdf di ogni singolo modulo 7) Alla fine di ogni modulo ti chiediamo di compilare un breve questionario di valutazione (cliccando sul corrispondente link) che ci aiuterà a capire se e come migliorare il corso. I dati raccolti saranno utilizzati unicamente a scopo scientifico (Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE GDPR 769/16). Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione online che verrà inviato tramite email. Il corso pilota è parte integrante del progetto "Breaking the glass ceiling for women administrators".