Pagamento salario accessorio in ritardo, regionali firmano in massa le diffide

Di fronte all’ennesimo ritardo nell’erogazione del saldo del salario accessorio 2017, i sindacati autonomi hanno invitato i lavoratori a firmare gli atti di diffida per chiedere il pagamento delle somme. Nelle lettere messe a disposizione dei dipendenti, i sindacati Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl invitano l’amministrazione “a erogare entro 15 giorni dalla notifica del presente atto di diffida e messa in mora, l’importo spettante per le quote del piano di lavoro maturate nell’anno 2017, nonché gli interessi moratori dovuti su tale somma. Se non sarà dato positivo riscontro nei termini su citati al pagamento di quanto dovuto, lo scrivente sarà costretto a rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti e per il recupero del proprio credito”.

Le somme del Famp vengono erogate in due soluzioni, l’acconto entro il 15 luglio dell’anno di riferimento e il saldo entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Gli autonomi ricordano che l’amministrazione ”è inadempiente nei confronti dello scrivente, perché ha erogato solo l’anticipazione contrattualmente prevista, ma non il saldo relativo alle attività prestate nell’ambito del Piano di lavoro 2017, essendo già trascorso il termine contrattualmente previsto del 15 gennaio 2018”. La giunta solo nei giorni scorsi ha dato il via libera ai pagamenti che però dovranno ancora passare dall'Oiv, l'organismo di valutazione.