RIPARTIAMO: con My English School e 3 mesi di inglese in omaggio!

Con l’iscrizione a un percorso formativo di minimo 3 livelli MySmart, si avranno in regalo 3 mesi di attività e il primo pagamento sarà a settembre: un segnale forte che mira a far ripartire con fiducia lo studio e la formazione di chi abbia importanti obiettivi linguistici!

Le scuole MyES di tutta Italia sono aperte per le attività di consulenza, che è personalizzata e gratuita. Momentaneamente molte attività si svolgono a distanza ma quando sarà nuovamente possibile organizzare lezioni in aula, gli studenti potranno decidere se continuare a frequentare online oppure se recarsi fisicamente a scuola e immergersi a pieno nella MyES Experience!

Le scuole MyES di Palermo ti aspettano in via libertà 191 C e viale Regione Siciliana sud est, 708 : chiama la scuola al numero 091.306962 e organizza con i consulenti un incontro in school.

