Rotta verso Firenze, a Punta Raisi volo inaugurale per Air Dolomiti

Volo inaugurale Firenze/Palermo/Firenze per Air Dolomiti, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Stamane, alle 13,30, al Falcone Borsellino è atterrato l'Embraer E195LR che coprirà la rotta per tutta l’estate. La compagnia collegherà Firenze con il capoluogo siciliano per quattro volte alla settimana: lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza, da Palermo, alle 14 dal 5 giugno al 18 giungo, e alle 18, dal 19 giugno al 23 ottobre.

