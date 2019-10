Lavoratori Asu e Pip del Comune di Carini, al via a novembre i rimborsi Irpef

Prenderanno il via a novembre i rimborsi Irpef dei 38 lavoratori Asu e Pip del Comune di Carini. Ad annunciare la notizia è il consigliere comunale Giovanni Gallina: “Ho seguito in questi mesi l’intera vicenda che si conclude finalmente in modo positivo. I dipendenti potranno vedersi riconosciute le detrazioni delle spese inserite in dichiarazione, ricevendo mediamente circa 450 euro in più nella busta paga di novembre. Una cifra - conclude - che seppur esigua, potrà darà un contributo di serenità alle famiglie proprio a ridosso delle future festività natalizie”.