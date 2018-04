Ast, Scannella (Ugl): "Soddisfatti per i fondi stanziati dalla Regione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Esprimiamo soddisfazione per lo stanziamento di euro 22.040.000 per il triennio 2018-200 in favore dell’Azienda Siciliana Trasporti”. A dichiararlo è Giuseppe Scannella, segretario generale aggiunto dell’Ugl Sicilia. “In un momento di grande difficoltà finanziaria per la Regione - sottolinea - lo sforzo del governo regionale va nella direzione da noi auspicata e siamo disponibili a incontrare il consiglio di amministrazione della società per il rilancio dell’Ast e del trasporto pubblico locale in Sicilia”.