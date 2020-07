La Regione punta su Dolce e Gabbana: "Promuoveranno immagine Sicilia nel mondo"

Il governo Musumeci punta su Dolce e Gabbana per promuovere l'immagine della Sicilia nel mondo. Una scelta strategica, deliberata dalla Giunta nelle scorse settimane, che vede impegnati gli assessorati alle Attività produttive e al Turismo e spettacolo. Sette le tappe nell'Isola in questa estate, a cominciare dal teatro antico di Taormina che ospiterà stasera l'apertura del tour.

"Abbiamo fatto la scelta più naturale - ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - perché Dolce e Gabbana sono da sempre i migliori ambasciatori della nostra Isola nel mondo. Li ringrazio per quanto hanno fatto e per quello che faranno per aiutarci a fare della Sicilia la tappa preferita nel Mediterraneo".

Si tratta di un progetto virtuoso e di promozione per la Sicilia, "Cinema all’aperto", un tour ispirato anche al film di Tornatore “Nuovo cinema Paradiso”. Il tour dei due stilisti conosciuti in tutto il mondo, inizia da Taormina, seguiranno: Siracusa, Caltagirone, Castellammare del Golfo, Palermo e Polizzi Generosa.