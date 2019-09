Reddito cittadinanza: convocazioni al Centro per l'impiego con sms, caos scongiurato

I beneficiari del Reddito di cittadinanza verranno convocati per tramite sms per i colloqui di orientamento finalizzati alla ricerca di un posto di lavoro. Lo ha stabilito il direttore del dipartimento regionale Lavoro, Francesca Garoffolo, correggendo il tiro rispetto alle disposizioni inizialmente date al personale del Centro per l'impiego, che prevedevano le convocazioni tramite mail.

La decisione è stata presa dopo le lamentele manifestate da numerosi destinatari del Reddito di cittadinanza, che non avevano indicato la mail all'ufficio di collocamento. Il caos sulle procedure di convocazione, legate alla seconda fase del Reddito di cittadinanza, sembra scongiurato dopo la nota della dottoressa Garoffolo. "E' stato necessario un incontro con il direttore del dipartimento Lavoro di Via Praga - dicono vicepresidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao e dal consigliere comunale Marcello Susinno (Sinistra Comune) - per chiedere di mettere nero su bianco rispetto alle procedure di convocazione. Questa è una terra dove il bisogno è tanto ed è necessario evitare possibili equivoci".

"Abbiamo così deciso di scrivere prima all'assessorato al Lavoro, rappresentando la questione, e immediatamente dopo di incontrare il direttore stesso del dipartimento, che all’esito del confronto con tanto di nota scritta precisa che 'gli stessi saranno convocati tramite sms con procedure informatiche in corso di definizione', scongiurando così di fatto le ansie di chi ha inserito il solo numero di cellulare".