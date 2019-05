Re-fream la call per artisti e designer sulle tecnologie per il settore T&A

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 14 maggio alle 17.00 presso Cre.Zi.Plus il Consorzio Arca, partner di progetto, presenterà la call Re-FREAM (www.re-fream.eu). Siamo alla ricerca di artisti e designer che possano collaborare insieme a ricercatori e scienziati per progetti di ricerca innovativi nell'ambito della produzione tessile. Tali progetti verranno sviluppati in un percorso assistito lungo tre spazi di co-creazione, in cui 20 artisti potranno creare concept innovativi insieme a scienziati e specialisti lungo un periodo di 9 mesi, con finanziamenti per i progetti migliori pari a € 55.000. Ogni spazio di co-creazione sarà situato in uno specifico hub, a Valencia, Berlino e Linz.

Potete candidarvi alla prima delle due call previste (con 10 progetti finanziati per ogni call) attraverso il sito ufficiale, entro e non oltre il 30 maggio 2019. La call è rivolta a PMI, startup, liberi professionisti e freelancer. Al fine di supportare la presentazione delle candidature e proposte il Consorzio ARCA attraverso il suo Textile Lab invita gli interessati ad una presentazione per meglio comprendere le attese e le potenzialità del progettto. Il progetto è parte dell'iniziativa della Commissione europea, STARTS (Science, Technology & the Arts) lanciata nell'ambito del programma di ricerca e innovazione H2020 e ha come scopo quello di sostenere collaborazioni tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori per sviluppare tecnologie più creative, inclusive e sostenibili nel campo della moda.