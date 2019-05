A Palermo c'è un nuovo Amazon locker, punto ritiro in via Alessi

Sembra un enorme armadietto e ha un nome proprio: Rocco. E' arrivato in città un nuovo Amazon locker, il punto di ritiro self-service del negozio online più famoso. E' stato collocato in via Giuseppe Alessi, davanti alla sede dell'Enel all'incrocio con via Marchese di Villabianca.

Durante il processo d'acquisto il cliente può scegliere il punto di ritiro, verificare gli orari di apertura e di chiusura e scegliere la modalità di spedizione fra "standard" o "1 giorno". La seconda è gratuita per gli iscritti ad Amazon Prime. Per i non iscritti ad Amazon Prime e con ordini inferiori ai 29 euro, verranno applicate le tariffe abituali per la modalità di spedizione selezionata.

"Se quando si effettua l'ordine non si può selezionare un determinato punto di ritiro - si legge sul sito Amazon - significa che la modalità di spedizione non è disponibile perché l'ordine non rispetta criteri quali dimensioni (fino a 42 cm x 35 cm x 32 cm e un peso massimo di 4,5 chili), categoria, valore e disponibilità del prodotto. Solo gli ordini spediti da Amazon.it sono idonei per la consegna ad Amazon Locker. Tutti gli altri ordini acquistati su Amazon ma venduti e spediti da terze parti non sono idonei per essere consegnati ad Amazon Locker".

Una volta che l'ordine è consegnato all'Amazon locker selezionato, il cliente riceve un'email di notifica con le istruzioni e un codice univoco da utilizzare per il ritiro. Giunti all'Amazon Locker, basta seguire le istruzioni fornite sullo schermo e insere il codice. Tutti i pacchi consegnati in un Amazon locker dovranno essere ritirati entro tre giorni di calendario. Superato questo tempo, il pacco tornerà ad Amazon e verrà effettuato un rimborso totale in automatico.

Rocco arriva a Palermo dopo Annarosa, Amazon locker installato all'interno del Sanlorenzo Mercato, il punto installato in via Ugo La Malfa nel parcheggio dello Spaccio Alimentare.