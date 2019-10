In pullman da Palermo e Termini Imerese alla Puglia, al via tre nuovi collegamenti

FlixBus continua a scommettere sul Palermitano e potenzia i collegamenti con il territorio: dal 5 novembre, Palermo e Termini Imerese saranno connesse con tre nuove destinazioni della Puglia (Grottaglie, Francavilla Fontana e Mesagne), che si aggiungeranno alle circa 20 già raggiungibili senza cambi per mezzo del servizio degli autobus verdi. Restano inoltre operativi i collegamenti con Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.

"L’ampliamento dei collegamenti con il Palermitano, dove FlixBus è operativa anche a Cefalù - si legge in una nota - risponde a un’esigenza di mobilità ogni giorno più sentita dai passeggeri della provincia, ed è in linea con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale veicolando nuovi flussi di visitatori verso il territorio, con la possibilità di ricadute positive a livello di turismo local. Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio - dicono dalla società - FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, wifi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre che eventuali costi di pernottamento".

Tutti i collegamenti sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio.