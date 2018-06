"Precari da una decina d'anni": sit-in dei collaboratori dell'Università davanti allo Steri

Da una decina d'anni lavorano con l'Università: svolgono ruoli amministrativi e prestano servizio allo sportello orientamento del Cot, nei dipartimenti e nelle scuole. Hanno contratti annuali o pluriennali, in ogni caso a tempo, e chiedono di essere assunti. Per questo domani, una cinquantina di giovani laureati tra i 30 e i 45 anni, dalle 15 saranno in sit in a piazza Marina, davanti allo Steri, in concomitanza con la riunione del consiglio d'amministrazione dell'ateneo palermitano.

I sindacati Nidil, Flc e Cgil Palermo chiedono che venga applicata la circolare Madia 3 del 23 novembre 2017 (ex art.20 decreto legislativo 75 2017), per il superamento del precariato nella pubbliche amministrazioni. “Riteniamo - dichiarano i segretari generali di Nidil, Flc Cgil e Cgil Palermo Andrea Gattuso, Franca Giannola e Enzo Campo - che questo contingente impiegato negli anni per esigenze organizzative dell'Università, rientri nel comma 2 della circolare, che riguarda i co.co.co. L'Università non ha attivato ancora nessun percorso di stabilizzazione per loro". La protesta ha proprio lo scopo di sensibilizzare l'istituzione universitaria e accendere i riflettori su una situazione. La Cgil chiede che venga operata una ricognizione del personale precario, con le figure professionali ricoperte, per predisporre un elenco nominativo degli aventi diritto. Il sindacato, nel corso della protesta, chiederà un incontro con il cda.