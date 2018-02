Licenziamenti guardie Ksm, nuova protesta: "Per ore in attesa, ma non ci hanno voluto ricevere"

Si è ripetuto oggi, a distanza di pochi giorni, il secondo sit-in di protesta davanti agli uffici della Ksm di Palermo, in via Pantaleo (zona via Duca della Verdura). Si sono ritrovate nuovamente stamani a manifestare le guardie, con il supporto del Saves (Sindacato autonomo vigilanza e servizi). "Lunedì - si legge in una nota - si erano viste negare l’incontro con l’azienda per una mancata richiesta. Nonostante il sindacato avesse avvertito e richiesto con anticipo un incontro i vertici aziendali si sono rifiutati comunque di ricevere i propri dipendenti. A nulla è servito l’intervento dell’onorevole Giampiero Trizzino e del consigliere Igor Gelarda entrambi del Movimento 5 Stelle, unici presenti stamani dopo l’invito esteso dal sindacato a tutte le forze politiche regionali e comunali, di cercare di mediare affinché la Ksm ricevesse le guardie da ore in attesa sotto gli uffici".

"Riteniamo - afferma Geraci- che questo atteggiamento aziendale la dica tutta su quali siano le modalità e l’indirizzo di questa società, la quale nessun interesse ha mostrato e mostra nei confronti di tanti padri di famiglia che per tanti anni hanno contribuito a far si che questi dirigenti ancora oggi percepiscano lo stipendio".

"Dobbiamo salvaguardare assolutamente i posti di lavoro in una regione che è la prima per disoccupazione in Europa - aggiunge Igor Gelarda, consigliere comunale del MoVimento 5 stelle - che segue da tempo la vicenda della Ksm. Come Movimento faremo tutti i passaggi, compreso l'intervento del presidente della Regione, del prefetto, sinanco del ministro perché questa vicenda abbia una conclusione corretta. Cioè il recupero di queste professionalità all'interno del mondo del lavoro. Chiederemo a breve un incontro con il prefetto."

“Anche oggi - conclude Il deputato pentastellato Giampiero Trizzino- abbiamo manifestato al fianco dei lavoratori della società Ksm, che da tempo ormai vivono una situazione di profondo disagio. E' intenzione del nostro gruppo parlamentare chiedere, a breve, un intervento del presidente della Regione”