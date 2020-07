Proroga del Durc per le imprese edili, i sindacati: "Così si regolarizza l'illegalità"

Per la Fillea Cgil Sicilia la proroga della validità del Durc (documento unico di regolarità contributiva) oltre il 15 giugno, votata ieri dalla commissione Bilancio della Camera, è “una scelta grave - dice il segretario generale Mario Ridulfo- che, se confermata dal Parlamento,costituirebbe un vero e proprio tradimento per gli operai edili, costretti a pagare di tasca propria il costo della ripartenza del settore delle costruzioni”. La Fillea Sicilia chiede a tutte le forze politiche di “impegnarsi a ripristinare l’articolo cancellato e anche di rendere il rilascio del Durc e del Durc per congruità (che attesta la congruità della manodopera per ogni cantiere) vincolante senza deroghe e proroghe”. Il Durc, rilasciato da Inps, Inail e Casse edili attesta la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nei confronti di Inps, Inail, e delle stesse casse edili in riferimento a parte della retribuzione degli operai come ratei ferie, tredicesime, permessi.

“Prorogare la validità del Durc- sostiene Ridulfo- significa che un’impresa potrebbe decidere di non versare contributi e retribuzione dei lavoratori, determinando un danno economico immediato agli operai che aspettano la liquidazione nel mese di luglio delle ferie e in prospettiva una minore contribuzione pensionistica. Ciò - aggiunge- causerà inevitabilmente un contenzioso, tra operai e impresse e un mancato versamento ad Inps e Inail per adempimenti previdenziali e assicurativi”. Per la Fillea si tratta di “una paradossale condizione di illegalità determinata dal legislatore che favorisce il falso e di fatto ‘regolarizza’ il lavoro irregolare e grigio oltre a legittimare forme di illegalità e di concorrenza sleale tra le imprese”. Condizione dunque che va rivista.