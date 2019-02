"Bug, la paranoia è contagiosa": il film di William Friedkin alla Fabbrica 102

Appuntamento con Incerto cinema 3, la rassegna cinematografica della Fabbrica 102, mercoledì 27 febbraio, a partire dalle 21.30, con la visione di Bug-La paranoia è contagiosa. Bug è un capolavoro di William Friedkin, grande regista americano dell’Esorcista e di Cruising.

Si tratta di un kammerspiel, tratto da un’opera teatrale, interpretato da una straordinaria Ashley Judd nel ruolo di Agnes, una donna solitaria che lavora in un pub e che è braccata dall’ex marito geloso, violento e uscito dalla galera, intenzionato a rinfacciarle gli episodi più lancinanti del loro ménage fallito (compreso quello della scomparsa misteriosa del loro piccolo figlio).

Agnes crede di aver trovato un rifugio nella stanza a ore ma non sa che la minaccia più grande risiede in colui che si è presentato come un discreto e rassicurante partner in grado di regalarle quel po’ di serenità che le spetta, il giovane Peter. Questi, reduce dalla Guerra del golfo, presto comincia a manifestare una forsennata fobia per gli insetti che finisce col trascinare lui. Ingresso libero fino a esaurimento posti.