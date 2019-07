Anche a Palermo il progetto "1001 stage" per aiutare chi cerca lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto “1001 Stage” di Actl, realizzato in collaborazione con Prospera, ha da poco compiuto un anno e continua ad essere positiva la risposta da parte di giovani in cerca di lavoro e di responsabili risorse umani aziendali. L’iniziativa, finanziata dal ministero del Lavoro e dalla Politiche sociali, prosegue nel suo obiettivo di promuovere e supportare l’occupabilità del territorio nazionale italiano. Utilizzando una metafora, infatti, il progetto si pone come un ponte tra domanda e offerta di lavoro e, in quanto tale, continua a facilitare l’incontro tra soggetti in condizioni di svantaggio, disoccupati e inoccupati, ed aziende che riscontrano difficoltà nel trovare figure professionali da inserire nella propria organizzazione.

A metà giugno 2018, Actl ha dato il via al progetto partendo da un’attenta analisi del fabbisogno occupazionale delle imprese dislocate sul territorio, la quale ha permesso di conoscere le reali esigenze del mercato del lavoro. Sulla base di questo studio preliminare, ormai terminato, ha poi organizzato tutte le azioni e i servizi di avviamento lavorativo previsti per i destinatari. Al momento si è appena concluso il II semestre dell’iniziativa ed è emerso che, nell’arco di tempo tra il 21 giugno 2018 e 21 giugno 2019, Actl ha utilizzato molteplici strumenti per la promozione e la diffusione del progetto nei confronti di aziende e candidati.

Nello specifico Actl, grazie a newsletter informative, contatti telefonici, pubblicazioni online, partecipazione a fiere di settore ed organizzazione di eventi (specialmente a Milano, Roma e Palermo), ha raggiunto complessivamente circa 21.370 aziende e 538.700 utenti, richiamando ulteriori adesioni. Un grande numero di candidati ha mostrato e continua a manifestare interesse verso le opportunità formative di tirocinio promosse dal progetto 1001 stage, tanto che il procedere delle azioni di selezione e matching ha consentito di raccogliere approssimativamente 15.150 candidature, tuttora in costante crescita. Actl ha valutato, di volta in volta, questo enorme bacino di profili e individuato quelli in linea con i requisiti di disoccupazione/inoccupazione previsti dal progetto. Tale azione di screening ha condotto attualmente alla selezione di ben 4.700 candidature, in seguito nuovamente considerate, in modo più approfondito, in funzione della specifica opportunità lavorativa. Actl offre anche un servizio di orientamento ai candidati selezionati, i quali possono, prima dell’avvio del tirocinio, rivolgersi ad esperti di settore per sciogliere eventuali dubbi e chiarire possibili incertezze rispetto allo stage. Nel periodo di riferimento sono stati realizzati all’incirca 410 servizi di counselling, cifra coerente con il numero di tirocini attivati fino ad ora. Il progetto 1001 stage sarà attivo nel facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fino a dicembre 2019.