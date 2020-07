I prodotti artigianali direttamente a casa dei clienti: Confartigianato Sicilia sposa Fg Delivery

Confartigianato Imprese Sicilia ed Fg Delivery insieme per mettere a disposizione dei propri associati il nuovo sistema di consegne a domicilio di piccoli pacchi generati da transazioni di e-commerce e da consegne di prossimità.

"Un nuovo modo di pensare e di lavorare soprattutto all’indomani dell’emergenza Covid-19 - si legge in una nota - che ha mutato i comportamenti di acquisto e reso necessario il servizio di consegna in città, dove il delivery è entrato a far parte silenziosamente del nostro stile di vita. Per Confartigianato è sicuramente una nuova opportunità da offrire ai propri artigiani e alle piccole e medie imprese che potranno adesso avvalersi del servizio facendo arrivare direttamente a casa dei propri clienti i prodotti appena creati. E per tutti i cittadini è una marcia in più per fare acquisti da casa, coccolati magari telefonicamente o via web dall’artigiano o dall’impresa".

“Guardiamo sempre con entusiasmo e con ottimismo alle nuove iniziative che possono regalare una marcia in più alle nostre imprese – dice Giuseppe Pezzati, presidente regionale di Confartigianato Sicilia –. Il delivery è ormai diventato un nuovo modo di fare acquisti e non potevamo non considerare questa nuova realtà per i nostri artigiani. È una nuova avventura ma siamo certi che con la professionalità di tutti gli attori coinvolti, riusciremo ad offrire un servizio d’eccezione. Palermo sarà la città pilota del progetto e man mano coinvolgeremo tutti i territori siciliani”.

“Oggi il delivery, anche per la micro e piccola impresa e per l'artigianato, può essere un valore aggiunto, un’opportunità per rispondere alle nuove esigenze del mercato – dichiara Alessandro Comparetto, Ceo di Fg Delivery –. La difficile esperienza Covid-19 ha fatto emergere maggiormente in ogni tipo di azienda l'importanza di instaurare quotidianamente con i propri clienti una relazione diretta, veloce, immediata e soprattutto espressione di sicurezza. Forti della professionalità e dell'esperienza già maturata nel mercato postale con Fulmine Group, nonostante il momento critico, non ci siamo tirati indietro e abbiamo lanciato FG Delivery, la soluzione italiana per la consegna a domicilio, per supportare il sistema retail nazionale".