Prezzemolo&Vitale sceglie Unicredit per supportare la filiera dei propri fornitori

Prezzemolo & Vitale ha attivato in questi giorni grazie alla partnership con UniCredit una innovativa soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic.

Lo strumento del dynamic discounting consente alle imprese clienti di UniCredit di ottimizzare il capitale circolante e di supportare efficacemente la propria filiera di fornitori, alleviandone anche eventuali tensioni finanziarie legate alla contingenza. La soluzione messa a punto da FinDynamic, proposta da UniCredit e adottata ora anche da Prezzemolo & Vitale, consente alle imprese di visualizzare le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato.

Prezzemolo & Vitale nasce nel 1977 dall'intuizione di Giusi Vitale e Giuseppe Prezzemolo di affiancare ai prodotti tipici da supermercato, specialità di nicchia, prodotti da forno reperiti sul territorio, eccellenze siciliane e non solo. Nei punti vendita P&V è possibile degustare o portar via piccoli piatti pronti, panini, taglieri di salumi e formaggi; la fornitissima enoteca offre inoltre un’ampia selezione di vini, dai “big” del settore ai classici fino ad arrivare ai vini rari di piccoli produttori italiani e stranieri. La società ha creato un proprio marchio “Giù Giù” che da risalto alle piccole produzioni artigianali nate sotto il sole siciliano: salse di pomodoro, conserve, marmellate, miele, birra. Prezzemolo & Vitale conta circa 230 dipendenti e oggi ha 7 punti vendita a Palermo e 2 a Londra, nelle conosciutissime Chelsea e Notting Hill.

“Attraverso la collaborazione con FinDynamic - ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - abbiamo inserito il dynamic discounting tra le soluzioni offerte ai nostri clienti per la gestione della filiera. Nell’attuale contesto di difficoltà e incertezza, rafforzare il legame con i fornitori rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto per una realtà come Prezzemolo & Vitale da sempre attenta alla qualità e alla sostenibilità. Inoltre, per le aziende della filiera, avere la possibilità di anticipare l’incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità”.

“La nostra azienda nasce da una piccola bottega più di 30 anni fa ed il nostro percorso di crescita è strettamente legato con quello dei nostri amici produttori - ha dichiarato Salvatore Prezzemolo, CFO & Business Developer di Prezzemolo & Vitale -. In questi anni siamo cresciuti insieme e sempre insieme abbiamo cercato di creare un valore che andasse oltre il prezzo. Le storie, l’amore e le passioni dei nostri fornitori sono la nostra linfa. Ecco che in questo particolare periodo siamo stati impegnati al massimo per evadere i pagamenti in autonomia ai fornitori locali con un mese di anticipo, così da permettere loro di lavorare più fluidamente, convinti che sostenerli in questo momento di difficoltà, sia la risposta più responsabile. Grazie alla partnership con FinDynamic, penso che questa tipologia di supporto possa durare nel tempo ed estendersi a tutta la platea dei fornitori che ne saranno interessati. Ringraziamo i nostri fantastici collaboratori che, in questo delicato momento, danno prova di grande professionalità e dedizione”.

I programmi di filiera, particolarmente importanti in un sistema produttivo quale quello italiano caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, si sono evoluti nel tempo, affiancando allo scopo originario di fornire supporto ai principali fornitori anche altre motivazioni, che spaziano dalla responsabilità sociale al miglioramento dei processi aziendali, dal rafforzamento della relazione commerciale tra buyer e fornitore all'ottimizzazione del capitale circolante fino all'efficientamento della tesoreria aziendale. Le imprese sono alla ricerca di soluzioni di gestione del circolante sempre più efficaci e lo sconto dinamico consente loro di offrire ai fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. Il programma di filiera implementato da Prezzemolo & Vitale, attraverso Findynamic, si candida ad essere certificato da un ente terzo come programma ad alto impatto sociale.