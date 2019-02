La nuova Seat Tarraco si presenta a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Passa da Palermo il tour nazionale che, in sedici tappe, sta portando Nuova SEAT Tarraco nelle principalicittà d’Italia all’insegna del claim“Why not Now?”. La nuova ammiraglia Seat sarà di scena in pubblico martedì 19 febbraio presso la concessionaria Auto System, in Via Aci 6.

L’evento comincerà alle ore 18 di martedì 19 febbraio per poi proseguire, fino alle 22, con un aperitivo, animazione, sorprese e la possibilità di testare Nuova Seat Tarraco sulle strade di Palermo. Alle 19.15 è previsto lo spettacolare reveal, mentre alle 22.30 una colorata carovana raggiungerà il cuore della città. Tutti coloro che si presenteranno alla tappa palermitana del “Tarraco Tour. Why not Now?” potranno partecipare ad un concorso a premi, che permetterà di concorrere all’estrazione di un weekend per 2 persone nella città di Barcellona in cui vivere un’esperienza inedita. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 335 808 63 72 dalle 9.30 alle 18.00.